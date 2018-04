Dall'infemeria al gol. Piu regala un punto d'oro in casa dello Spezia

© foto di Federico Gaetano

Un rientro migliore in campo Alessandro Piu non poteva certo sognarlo. L'attaccante dopo circa due mesi ai box per infortunio veniva infatti lanciato dal primo minuto, per la prima volta in una stagione in cui aveva visto il campo solo in sette occasioni, a causa delle tante defezioni in avanti (Donnarumma, Rodriguez oltre a Mchedlidze) e di una poca convinzione nel cambio del modulo da parte del tecnico Andreazzoli. Contro lo Spezia, squadra in cui ha giocato nella passata stagione, Piu ha trovato il modo di togliere le castagne dal fuoco ai suoi segnando il suo primo gol in questa Serie B che regala un punto prezioso per la classifica e la corsa verso la Serie A. Forse solo la vittoria finale avrebbe potuto rendere migliore il sabato di Piu che però si candida così ad arma in più per le ultime otto gare di campionato.