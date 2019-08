Dall'Inghilterra non escludono il Bjarnason-ter a Pescara

© foto di Insidefoto/Image Sport

Dall’Inghilterra rilanciano l’ipotesi del ritorno, il terzo, di Birkir Bjarnason, classe ‘88, al Pescara. Il portale Tbrfootball.com non esclude infatti che l’islandese e il club abruzzese possano incontrarsi per provare a trovare un accordo nonostante i problemi legati alle condizioni fisiche del centrocampista e al lato economico che al momento frenano quello che rappresenterebbe un vero e proprio sogno per i tifosi del club.