Dall'Under 16 dello Spezia alla lotta contro il Coronavirus. Chi è Pietro Napoletano

Oltre che nel tentare di limitare il contagio chiudendo temporaneamente le competizioni, il mondo del calcio ha la possibilità di dare il proprio contributo per aiutare il paese ad uscire dalla pandemia di Coronavirus che ci ha colpito. Anche lavorando sul campo come da ieri ha iniziato a fare Pietro Napoletano, collaboratore tecnico della formazione Under 16 dello Spezia. Come riporta Il Secolo XIX, infatti, nella sera di ieri Napoletano ha lasciato la Liguria per dirigersi a Bergamo e più precisamente al ‘Papa Giovanni XXIII°’ in qualità di medico militare. La comunicazione è arrivata ieri dopo la decisione del Ministro della Difesa Lorenzo Guerini d’inviare nella città lombarda 20 medici militari a supporto degli effettivi già a lavoro. “Era già in preallarme - racconta Giuseppe Vecchi, tecnico dell’Under16 degli aquilotti -. Gli siamo tutti vicini, orgogliosi di lui”.