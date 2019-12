Dalle scimmie al Delfino: la risposta social del Pescara

© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

Ha fatto decisamente scalpore la campagna della Lega di Serie A, che per sensibilizzare sul tema del razzismo ha affidato all'artista Simone Fugazzotto un'opera che attirasse l'attenzione sul tema: il risultato sono stati tre quadri raffiguranti tre volti di scimmia, che non sono piaciuti a svariati club e all'opinione pubblica (persino straniera).

L'artista ha poi spiegato che è solito dipingere scimmie come metafora dell’essere umano, richiamando anche la teoria evolutiva, ma il polverone si è alzato.

E il Pescara ha nuovamente saputo smorzare i toni, sfruttando il logo del club, rappresentato da un Delfino. Tutto mediante il Twitter che di seguito riportiamo: