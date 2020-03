Danilo Soddimo, El Diez che serve al Pisa. Con vista sul derby

Un 10 vacante lasciato in eredità da Di Quinzio, che era stato determinante, la scorsa stagione, per la promozione del Pisa in Serie B, e il dubbio su chi lo avrebbe rimpiazzato. Anche se il nome che circolava era quello che si è poi concretizzato, Danilo Soddimo.

Si, può sembrare strano, ma la Cremonese lasciava partire uno dei suoi gioielli per cederlo a una diretta concorrente alla salvezza. Il mercato, però, è imprevedibile, e l’abilità del Ds nerazzurro Roberto Gemmi e del Dg Giovanni Corrado hanno fatto la loro.

Ed ecco che il 16 gennaio, il classe ‘87, con trascorsi anche in Serie A con il Frosinone, approda a Pisa, pronto all’esordio tre giorni dopo in quel di Benevento. Subentra, si fa subito vedere, e con la Juve Stabia la trequarti ha un altro volto. Poi il crac, lieve infortunio e assenza nel match da ex, poi il rientro con il Chievo Verona e la “disgrazia” ancora più grossa: una prestazione di livello macchiata da un rosso diretto per un pestone rifilato a Garritano. Tre giornate di squalifica, respinto persino il ricorso.

Il Pisa soffre la sua assenza, la questione è lampante dopo la prova di ieri, la cui sintesi forse più perfetta è nel fotogramma del 27’ del primo tempo: a Crotone, el Diez nerazzurro salva sulla linea il colpo di testa di Golemic. Si, i toscani cado in extremis, ma è lampante che abbiano bisogno di lui.

Soprattutto in vista di un derby da vincere in tutti i modi. Perché sabato arriverà il Livorno. Porte chiuse o aperte… la differenza c’è, ed è sostanziale, ma i tre punti sul piatto pesano.

“Non sono certo un calciatore che rimane simpatico alla tifoseria avversaria di turno”, dichiarò proprio Soddimo dopo l’arrivo in Toscana, ma questo poco importa: il Pisa se lo coccola.