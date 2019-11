© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dalle colonne de Il Gazzettino, è intervenuto l'ex calciatore, tra le altre, di Juventus, Udinese e Hellas Verona Luigi De Agostini, che pochi giorni fa ha assistito al match tra Venezia e Pordenone. Con gli occhi di padre, per vedere il figlio Michele, che milita nella formazione neroverde e che proprio al "Penzo" ha trovato la rete: "Che emozione vedere segnare mio figlio in Serie B. A 35 anni ci dà ancora grandi soddisfazioni sia come giocatore sia come persona. Il Pordenone? Ha reagito in una situazione complicata da grande squadra. Una gara del genere la puoi raddrizzare solo se hai un gruppo unito, uno spogliatoio che lotta per un obiettivo comune: il Pordenone ce l’ha e l’ha dimostrato un’altra volta. Dove può arrivare? Il primo obiettivo deve essere la salvezza, una volta ottenuta si può pensare a qualcosa di più. La base c’è, perché la formazione è unita, un aspetto più importante di tanti altri sotto il punto di vista tecnico. Nella mia carriera i grandi risultati li ho ottenuti quando c’era un codice comune e tutti lo seguivano".