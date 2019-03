© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

Intervistata dal Corriere dello Sport Daniela De Angeli, dirigente che con Rino Foschi si è presa carico del Palermo calcio in un difficile momento societario, ha parlato del futuro del club e del proprio: “Per come sono messa, me ne andrei in Brasile a vendere cocomeri, alla ricerca della tranquillità perduta, anche se non le nascondo che mi piacerebbe far parte di un progetto che possa lanciare il Palermo più in alto possibile. Intanto, immagino di piazzare la società e di fuggire a Lussino, isola della Croazia, il mio rifugio proprio perché non c’è assolutamente niente. - continua De Angeli - Ma la priorità non è De Angeli, quanto vendere ad un investitore serio che porti un programma a lungo termine. A Palermo ho vissuto storie incredibili, che mi lusingano, non avrei mai pensato di legarmi così a questa squadra, alla città, alla società, ai colori e alle persone. Credevo in una esperienza di due o tre anni. Invece mi trovo più appassionata di prima e con una voglia di continuare che cresce”.