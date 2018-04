De Biasi: "Nessun contatto col Palermo, faccio il tifo per Tedino"

© foto di Imago/Image Sport

Il tecnico Gianni De Biasi ha parlato a Mediagol della sua presenza al Tombolato in occasione di Cittadella-Palermo che aveva acceso le voci di un suo possibile contatto coi rosanero per sostituire Bruno Tedino: “Ero allo stadio ad assistere alla partita perché quando sono a casa vado sempre allo stadio, non c'è stato alcun contatto tra me e i rosanero né tanto meno si profila questa eventualità. Ho sentito anche Tedino al telefono e gli ho spiegato la situazione con grande franchezza, ho ritenuto di doverlo fare perché ho letto diverse fesserie e perché abbiamo un rapporto ottimo, lo stimo, tifo per lui e spero possa riportare il Palermo in A. - continua De Biasi – Ha il mio sostegno perché per esperienza personale so quanto sia difficile trovarsi in certe situazioni con tante voci sul proprio conto”.