Del Prete: “Ero convinto di chiudere al Perugia portandolo in Serie A”

© foto di Federico Gaetano

Con un lunghissimo post su Instagram il difensore Lorenzo Del Prete è tornato sull'addio al Perugia, con cui ha rescisso nei giorni scorsi, esprimendo tutto il proprio affetto per la piazza e la maglia: “Quella di qualche giorno fa è stata la firma più dolorosa della mia vita. Ero convinto di finire la mia carriera con questa maglia, con il sogno di portarla in serie A con tutti voi, ma purtroppo le cose non sempre vanno come vorremmo andassero. - scrive il terzino - Se si ama veramente una maglia bisogna saper pensare al suo bene e al suo futuro, anche se questo significa accettare delle scelte che non condividiamo, che ci sembrano non ben ponderate e che consideriamo poco rispettose nei confronti di chi ha sempre dato tutto per questi colori, per questa maglia e per questa città, con l’ amore e la dedizione che gli si conviene, ogni singolo giorno”.