Delio Rossi a Palermo. Un passato brillante per garantirsi un futuro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Delio Rossi a Palermo, atto terzo. La scelta del tecnico di Rimini da parte di Rino Foschi è di quelle che affonda le radici nel passato da protagonista che la società rosanero ha vissuto negli ultimi anni in Serie A. Un passato che ha visto il Palermo arrivare quinto in classifica alla prima stagione di Rossi in panchina e in finale di Coppa Italia quella successiva, intervallata da un esonero presto cancellato da parte di Maurizio Zamparini.

Un Rossi che, poi, ha da sempre un ottimo rapporto con la tifoseria, un fattore assolutamente da prendere in considerazione nella volata finale. Anche perché il Barbera negli ultimi mesi è stato più un handicap che un valore aggiunto a causa della dura polemica con l'oramai ex presidente rosanero.

Un passato recente che deve forzatamente chiudersi assieme all'avventura di Roberto Stellone. Un passato, quello buono, che deve riprendere piede con il ritorno di Rossi alla guida della prima squadra. Perché la Serie A è ancora alla portata. Ma soprattutto perché il salto di categoria è necessario, come ha ribadito lo stesso Foschi da tempo, per garantire un futuro all'intera società.