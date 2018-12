Delio Rossi sul Foggia: "Intesa non è saltata per questioni economiche"

© foto di Federico Gaetano

Delio Rossi, attraverso le colonne del Corriere dello Sport, ha parlato del mancato accordo col Foggia. "Martedì scorso mi ha chiamato Nember, mi ha detto che voleva fare una chiacchierata. Abbiamo parlato e mi hanno chiesto se me la sentivo di accettare. Impossibile pensare che l’accordo sia saltato per questioni economiche. Perché non abbiamo chiuso? Avranno fatto altre valutazioni o altre scelte. Se non sono sulla panchina del Foggia è perché qualcuno non mi ci ha voluto, non per colpa mia. Avevo proposto di firmare solo per 6 mesi, senza opzione", ha aggiunto il tecnico ex Lazio.