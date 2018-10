Della Rocca: "Non sono venuto a Padova per svernare"

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Francesco Della Rocca, giocatore del Padova, ha parlato ai microfoni de Il Gazzettino: “Le parole dell’allenatore fanno senz’altro piacere – afferma l’interessato – Purtroppo non ho ancora avuto modo di giocare in campionato, inizialmente perché ho risentito della preparazione che non facevo così da tre anni. Poi nel momento in cui stavo meglio, qualche giorno prima della gara con la Cremonese ho avuto un problema fisico. Dopodiché c’è voluta una settimana per rimettermi. Per fortuna che è arrivata la sosta e anche questa amichevole con il Lens che mi hanno consentito di mettere almeno un tempo nelle gambe, per di più con un avversario di livello. Voglia di giocare? Ne ho davvero tanta. Non sono venuto a Padova per svernare. Voglio dimostrare quello che valgo e di essere utile alla squadra, anche alla società che ha creduto in me. In questa categoria è normale che possano capitare periodi come quello che stiamo attraversando, ma ci sarà anche il momento nel quale arriveranno tre vittorie di fila. Non bisogna abbattersi, bisogna continuare a lavorare e i risultati arriveranno”.