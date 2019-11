Dellafiore: "In estate vicino al Livorno, poi presero un terzino"

© foto di Federico Gaetano

E' ora in prova con il Mantova, in Serie D, il centrale difensivo Paolo Hernan Dellafiore, con alle spalle tanta Serie B e una recente annata con la Paganese. Dopo il ritiro svolto con il Palermo, come ha confessato il calciatore a La Gazzetta di Mantova, era vicino l'accordo con il Livorno, in Serie B: "In estate ho fatto il ritiro col Palermo, poi dovevo essere tesserato dal Livorno ma negli ultimi giorni di mercato hanno avuto l’emergenza di dover prendere un terzino e io mi sono trovato un po’ spiazzato".