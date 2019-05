© foto di Ivan Cardia

"È stato un calciatore fantastico e ho sempre avuto fiducia in lui come allenatore". Parola a Luigi Delneri, che sulle pagine del Corriere della Sera, edizione Brescia, incensa Eugenio Corini, tecnico delle Rondinelle ma in carriera regista del Chievo dei miracoli allenato proprio da Delneri. Il quale poi analizza anche la corsa alla promozione e chi vede in A oltre ai lombardi: "Una tra Lecce e Palermo, ma è difficile dire quale sarà la terza. Forse il Verona, che però è un rebus. Diciamo che l’ultima giornata sarà molto divertente, almeno per me che la vedrò da casa".