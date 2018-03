Dg Cittadella: "Coi tifosi possiamo realizzare qualcosa di straordinario"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il direttore generale del Cittadella Stefano Marchetti ha parlato al Gazzettino della posizione in classifica dei veneti che stanno nuovamente stupendo tutti: “Ripetersi a così alti livelli è l'impresa più difficile da raggiungere e vanno riconosciuti gli sforzi fatti da società, allenatore e e giocatori. Speravamo di essere così in alto a questo punto della stagione e vedere che i risultati premiano il nostro lavoro di questi anni mi riempie d'orgoglio. - continua Marchetti – Ora ci attendono due mesi da vivere con lo spirito giusto, grande entusiasmo sia da parte della squadra sia dell'ambiente. Tutti assieme possiamo realizzare qualcosa di straordinario per questi colori”.