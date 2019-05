Intervenuto nel post gara contro il Verona, il direttore generale del Cittadella Stefano Marchetti ha spiegato il perchè il club veneto non ha firmato il documento presentato da nove squadre di B in cui viene chiesta l'esclusione dal campionato del Palermo: "La spiegazione della nostra decisione è chiara: non è che non siamo d’accordo con la richiesta, perché è giusto che si prenda una decisione entro la fine della stagione, come accadde col Bari lo scorso anno. Quello che non abbiamo condiviso era come stato steso il comunicato, che sembrava chiedere un verdetto anticipato alla Giustizia Sportiva, ci sono organi competenti che dovranno decidere. Se ci si fosse limitati a chiedere una decisione prima dei playoff e dei playout saremmo stati d’accordo, ma secondo noi si è andati oltre".