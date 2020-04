DG Cittadella: "Finire il campionato lontano dal Nord? È un'idea. Difficile dirlo ora"

Il direttore generale del Cittadella Stefano Marchetti è intervenuto oggi ai microfoni di TuttoB.com: “Protocollo Coronavirus applicabile alla Serie B? È difficile… Non credo che tutte le società abbiano centri sportivi idonei a garantire il rispetto delle regole di distanziamento sociale imposte dall'emergenza coronavirus... Un conto è avere Milanello, Interello o la Continassa, un altro è non possedere strutture adatte. La fattibilità andrà verificata caso per caso. Giocare lontano dal Nord? È un’idea. Ovviamente giocare in casa o in campo neutro non è la stessa cosa. Oggi però è difficile dire cos'è giusto. Si cerca di trovare la soluzione migliore per portare a termine il campionato, anche a porte chiuse, perché è nell'interesse del sistema finire. Fermo restando che prima di tutto c'è la salute da tutelare".

Sul mercato: “Il mercato viene sempre condotto negli ultimi giorni. E' quello il periodo in cui si chiude il maggior numero di affari. Iniziare la stagione con il mercato aperto è penalizzante perché i giocatori sono distratti e si finisce per alterare la 'sacralità' dello spogliatoio. No, non sono d'accordo”, ha concluso.