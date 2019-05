Un Cittadella caparbio e volitivo acciuffa il pari a Palermo e, per la terza stagione consecutiva, stacca il pass per i playoff. Grande soddisfazione in casa granata. "Solo negli ultimi minuti della partita - le parole del dg Stefano Marchetti riportate da Il Mattino - ci siamo informati sugli altri risultati. In campo nessuno sapeva quale fosse la situazione. Abbiamo realizzato qualcosa di straordinario, un'impresa resa ancora più difficile dopo la riduzione del numero delle squadre partecipanti al campionato. Che ha alzato il livello del torneo. Centrare i playoff per il terzo anno di fila è motivo di vanto: ai giocatori, allo staff tecnico e, se permettete, anche alla società, va tributato ogni elogio possibile. Tutto l'ambiente dev'essere orgoglioso".