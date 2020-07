Dg Cittadella: "Salvezza centrata, risultato da considerare. Ora proviamo a divertirci"

Nel corso della trasmissione Abc del calcio, in onda su One tv, è intervenuto il Dg del Cittadella Stefano Marchetti: "Lo spogliatoio è convinto e motivato, l'ultima gara (ko in quel di Pisa, ndr) ci ha lasciato tanto amaro in bocca, l'abbiamo compromessa noi con errori nostri quindi il rammarico è doppio, con un punto avremmo avuto una prospettiva diversa. Venerdì ci giocheremo tanto, e dovremmo farlo nel migliore dei modi: ci stiamo preparando bene, i giorni di recupero non sono stati tanti ma le forze, in questi momenti qui, devono venire dall'entusiasmo. Essersi salvati da setto-otto giornate dalla fine non è un risultato che sottovalutiamo, ora vogliamo provare a divertici: serviranno organizzazione ed entusiasmo".

Si parla poi del periodo di lockdown: "I ragazzi sono stati bravissimi, si sono sempre allenati con voglia rispettando i programmi dati dallo staff tecnico, ma è chiaro che non è mai come allenarsi regolarmente. Purtroppo dobbiamo tenere di conto gli infortuni, che quando sono muscolari non si risolvono in pochi giorni, e in tal senso i periodi di recupero brevi non facilitano, ma è una situazione con cui tutti ci confrontiamo".

Una nota conclusiva va poi al mondo Cittadella: "I valori all'interno della società sicuramente fanno la differenza, abbiamo un modo di fare calcio che è anomalo per il panorama italiano. Io da 20 anni sono qui a fare il direttore, e ho avuto solo tre allenatori, senza mai aver esonerato nessuno".