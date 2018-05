Dg Cittadella sul 'caso Bari': "Perché la decisione il 1° giugno?"

Dalle pagine de Il Mattino di Padova arrivano alcune dichiarazioni di Stefano Marchetti, dg del Cittadella, in merito alla decisione del rinvio al 1° giugno della discussione davanti alla sezione disciplinare del Tribunale sportivo sul deferimento del Bari calcio, accusato di aver ritardato i pagamenti di Irpef e contributi Inps relativi al bimestre gennaio-febbraio di quest’anno: "Quando ho saputo del rinvio di questa decisione sono rimasto stupito. Credevo che fosse scontato che la sentenza sarebbe arrivata, in un senso o nell’altro, prima dei playoff, proprio per salvaguardare la loro regolarità. Perché mai una eventuale penalizzazione dovrebbe essere scontata l’anno prossimo?".