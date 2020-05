Dg Cittadella: "Vogliamo prospettive chiare. Cosa dobbiamo fare con i contratti in scadenza?"

vedi letture

In attesa della decisione definitiva della FIGC il Cittadella si sta attivando qualora si optasse per una ripresa del campionato di Serie B. “Abbiamo 3-4 opzioni - racconta il dg del club veneto Stefano Marchetti alle colonne del Corriere del Veneto -, una in città e due fuori città. Sono in ballo tanti soldi, vogliamo prospettive chiare e avere la certezza che si riprenda il campionato nel momento in cui si spende per i tamponi, per la sanificazione degli impianti, per l’hotel e tutto quello che serve per attenersi al protocollo sanitario”.

Marchetti, poi, affronta il tema dei contratti in scadenza il 30 giugno quando la stagione, in caso di ripartenza, sarebbe tutt’altro che conclusa: “Ho le opzioni da esercitare entro quella data visto che si giocherebbe oltre quella data qualcuno vuole dirci come dobbiamo comportarci?”