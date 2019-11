Dg Cremonese: "Mi auguro non ci contestino: abbiamo bisogno dei tifosi"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Non solo il Ds Bonato. In casa Cremonese, dopo il rovinoso ko di Cosenza, ci ha messo la faccia anche il Dg Paolo Armenia, che, come riferiscono i canali ufficiali del club, davanti alla stampa si è così espresso: “In un momento come questo dove, purtroppo, i risultati non sono quelli che ci aspettavamo ci sembra corretto metterci la faccia anche perché la proprietà ci ha messo nelle migliori condizioni per poter lavorare, dandoci ampia disponibilità, la città ha fornito risposte importanti anche in campagna abbonamenti, allo stadio i tifosi ci hanno sempre sostenuto anche nelle trasferte più disagevoli. Siamo consapevoli di essere nettamente al di sotto delle nostre possibilità e proprio per questo non vogliamo infilare la testa sotto la sabbia. Anzi siamo sempre più decisi nel voler raggiungere un risultato che ci permetta di poter dire: stiamo facendo le cose per bene. Mi auguro che non ci siano contestazioni. Per noi i tifosi sono importantissimi, vengono al primo posto. L’anno scorso furono loro a trascinare la squadra a un passo dai playoff. Quest’anno ci hanno sempre sostenuto nonostante le prestazioni non sempre siano state all’altezza; l’hanno fatto in casa e in trasferta, sobbarcandosi centinaia e centinaia di chilometri per essere presenti allo stadio anche in orari impossibili. Capisco il loro rammarico e la loro delusione. Se hanno pensato ad una contestazione, però, spero che possano rivedere la loro posizione. Mai come in questo momento abbiamo bisogno di loro”.