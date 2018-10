Il direttore generale della Virtus Entella Matteo Matteazzi intervistato da Tuttosport ha parlato della complessa situazione del club che ancora non sa in quale serie militerà in questa stagione: “La nostra speranza è che con l'elezione del presidente della FIGC si possa sbloccare la nostra posizione che è semplicemente assurda oltre che palesemente ingiusta. Diciamo che il commissariamento della Federazione da parte del CONI ha portato a una struttura che possiamo definire soprattutto autoreferenziale. È arrivato il momento in questo senso di una svolta. L'auspicio è che con le elezioni il prossimo nuovo presidente possa e voglia accelerare una decisione in merito. - continua Matteazzi – In questo momento ciò che rende il tutto ancora più pesante è il fatto di non avere date certe e quindi siamo impossibilitati a vedere la fine del tunnel. Non possiamo fare altro che augurarci un cambio di passo repentino ed efficace con la Federazione che torna ad avere finalmente una situazione di normalità senza un commissario, ma con il proprio presidente nel pieno dei propri poteri”.