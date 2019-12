Il direttore generale del Frosinone Ernesto Salvini ha parlato del mercato del club ciociaro a Extra TV soffermandosi sopratutto sull’attacco: “Per l’attacco ho due idee. Una è Moncini che lo scorso anno ha fatto benissimo con il Cittadella, ma poi non ha trovato spazio alla SPAL. Non so però se un calciatore che non gioca da diversi mesi possa fare la differenza fin da subito. - continua Salvini come riporta Tuttofrosinone.com - L’altro nome non lo dico. In questo momento non c’è una certezza, un giocatore ideale per noi. La Mantia? Mi ha sempre detto che nel caso lo costringano a tornare in Serie B, Frosinone è la sua prima scelta".