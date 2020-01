Dg Lovato: "Il mercato di gennaio presenta specchietti per le allodole"

Attraverso le colonne di picenotime.it, il Dg dell'Ascoli Gianni Lovato ha, tra le altre, fatto il punto sul mercato: "Innanzitutto dovremo essere scaltri ed attenti. La finestra di gennaio presenta spesso molti specchietti per le allodole. Magari si trova qualche giocatore giovane di Serie A che ha avuto poco spazio, qualche occasione particolare anche in B che si è venuta a creare per diversi motivi e molte trappole. Nell'essere bravi a evitare quest'ultime, non ci faremo sicuramente trovare impreparati, andando a puntellare almeno un paio di ruoli sui quali, secondo noi, ci sono margini di miglioramento. Pulcinelli, Tesoro, Zanetti ed il sottoscritto abbiamo le idee ben chiare su come muoverci, la proprietà non farà mancare investimenti anche in questa sessione di calciomercato, consapevoli del buon lavoro che è stato messo in piedi la scorsa estate e magari andando incontro alle esigenze di quei calciatori che, avendo giocato poco, preferiscono accasarsi in un altro club".