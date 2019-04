Dg Padova e la salvezza: "C'è una lunga lista di rimpianti"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Con un Padova chiamato a giocarsi le ultimissime chance salvezza in queste poche giornate di Serie B che rimangono, il dg del club patavino Giorgio Zamuner ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Gazzettino. Eccole: "La lista dei rimpianti è lunga e il rammarico è grande, perché la squadra ha dimostrato in un bel po’ di partite di avere i mezzi per raggiungere la zona salvezza, ma una serie di circostanze ci ha impedito di fare quel saltino per agganciare il treno. Si vede che doveva andare così"