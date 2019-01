Dg Padova: "Guidone e Sarno verso la C, forse non i soli"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Un Padova seguitissimo dalla Serie C, con tanti elementi della formazione biancoscudata ambiti da tanti club della terza Serie. Su tutti, Marco Guidone e Vincenzo Sarno, con il mercato degli attaccanti sempre molto attivo. Un punto della situazione su questi profili, ai microfoni di TuttoC.com, è tracciato dal DG padovano Giorgio Zamuner:

Rimango attive molte piste per Guidone, a che punto siamo?

"Proprio oggi mi vedrà con l'agente del calciatore e tracceremo insieme il punto della situazione. Noi ci siamo messi a disposizione, vogliamo accontentare il calciatore che vuole giocare e avere di nuovo maggiore continuità, non appena avrà trovato la soluzione migliore per lui noi lo asseconderemo".

Qualora non si dovesse sbloccare niente, Guidone sarà a tutti gli effetti un arruolabile del Padova?

"Sarebbe meglio trovare una soluzione, abbiamo anche l'esigenza di sfoltire la rosa. A ogni modo il mercato degli attaccanti è particolare, molto si muove negli ultimi giorni di mercato".

Chiacchieratissimo anche Sarno. Vale anche per lui lo stesso discorso fatto per Guidone?

"Anche Sarno sta trattando con diversi club, ci siamo messi a disposizione e sì, anche in questo caso non appena sarà trovata la più indicata soluzione lo lasceremo partire. Massima disponibilità per ogni alternativa".

Saranno questi i due soli partenti, magari proprio verso la Serie C?

"Per quanto riguarda noi come club sì, ma probabilmente con i tanti arrivi ci saranno altri profili che potrebbero richiedere diverse soluzioni, magari Salviato o Belingheri. Questo fine settimana, con la ripresa del campionato, si vedranno le prime scelte del mister, e di conseguenza tutte le possibili richieste".

A proposito di campionato, come è noto la B ha chiesto la riduzione della Lega a 18 squadre.

"Da molto tempo si parla di sostenibilità del calcio, e credo che proprio a tal proposito si debba ridurre il numero di squadre professionistiche, anche per tutelare quei presidenti che lavorano seriamente, e che non possono dissanguarsi ogni stagione. Avere più contributi sarebbe per me giusto, e credo ne gioverebbe anche lo spettacolo".