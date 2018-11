© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Giorgio Zamuner, dg del Padova, ha parlato attraverso le colonne del quotidiano Il Mattino di Padova. Il dirigente ha fatto il punto in vista del mercato di gennaio: "Partiamo dal presupposto che sia io che il mister siamo convinti che la rosa abbia buone qualità. Quel che mi ha sempre fatto restare fiducioso è che nessun avversario ci abbia mai schiacciato. Di sicuro, però, per essere ancora più competitivi dovremo intervenire anche sul mercato in entrata con un paio di rinforzi utili. L’identikit? Non giocatori troppo anziani, ma che abbiano almeno 5 o 6 anni di esperienza in questa categoria", le sue parole.