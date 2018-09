© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Giorgio Zamuner, dg del Padova, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere del Veneto sull'esito della querelle sul format della nuova Serie B: "Non sono un giurista né un avvocato ma posso dire senza alcun timore che sono contento che si sia arrivati finalmente ad una decisione. Se accadranno ancora stravolgimenti non so dirlo, ma se le società hanno intrapreso una linea precisa e hanno deciso di andare avanti evidentemente avranno avuto motivi più che validi per prendere una decisione di questo tipo. Sicuramente, come abbiamo già fatto notare più volte, tre squadre in meno da affrontare e quattro retrocessioni significa un aumento significativo del livello di difficoltà del campionato. La percentuale di rischio aumenta, ma noi siamo sul pezzo e siamo pronti a fiondarci sul prossimo obiettivo".