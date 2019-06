"Abbiamo già fatto tutti i pagamenti, gli adempimenti finanziari. Stiamo ultimando l'invio della documentazione. Ci vorrà ancora un po' di tempo. Non c'è alcun problema. Dobbiamo solo ultimare in tempo l'invio di tutto il materiale. I carteggi sono ancora tanti" sono le parole raccolte da MediaGol di Fabrizio Lucchesi, dg del Palermo, ha fatto il punto sulle pratiche per l'iscrizione del club rosanero alla prossima Serie B.