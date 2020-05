DG Pisa: "C’è ancora molta incertezza, non abbiamo una data per chiudere la stagione"

Giovanni Corrado, direttore generale del Pisa, è intervenuto ai microfoni della trasmissione web “Finestra sull’Arena”. Ecco le sue parole: "C’è ancora molta incertezza relativamente alle aperture e ai vari protocolli che si differenziano da settore a settore; siamo tutti in un limbo dal quale speriamo di uscire al più presto. Andiamo un passo alla volta perché l’aspetto più importante è quello di terminare le competizioni e non credo neanche sia così importante la data di chiusura. Prenderci tutto il tempo necessario è fondamentale, ma non abbiamo una data per chiudere a tutti i costi la stagione, soprattutto relativamente alle serie minori".