Dg Pisa: "La stagione finirà. Decidere a tavolino porterebbe cause e contenziosi"

Come riferisce tuttopisa.com, nello speciale della trasmissione tv Il Nerazzurro, in onda sull'emittente pisana 50 Canale, è intervenuto il Dg del Pisa Giovanni Corrado: “Credo che il campionato si concluderà. Non so quando e non so come ma credo che sia giusto così. Vorremmo tornare a fare il nostro mestiere e dare anche ai tifosi la possibilità di rivedere le partite. Non è importante la data in cui si finirà, non farei previsioni anche perché non è il nostro mestiere, però è giusto finire nel rispetto della competizione. Quando torneremo in campo ci saranno tante componenti, fisiche e mentali, è impossibile capire quali saranno le conseguenze sulle prestazioni. Appena sarà possibile e si potrà pensare ognuno al proprio lavoro, dato che in questo momento è umano avere paura e passa tutto in secondo piano, ci concentreremo sulla ripartenza e vorremo farci trovare preparati, dato che non sarà facile".

Scongiurata, molto probabilmente, l'ipotesi dell'annullamento della stagione: “Ci sono due indicazioni ben chiare: la UEFA chiede di proseguire i campionati, la FIFA ipotizza la ripresa anche arrivando a giocare tra settembre e novembre. Sono discorsi prematuri legati anche a questioni legali e contrattuali. Però nel rispetto della regolarità di un campionato, degli investimenti fatti, di chi ci ha lavorato e di chi ha tifato non penso sia rispettoso ipotizzare l’annullamento di una competizione. Una ripartenza con una conclusione più lunga la ritengo corretta, il danno sarebbe uguale per tutti. Decidere a tavolino porterebbe cause e contenziosi che sarebbero più che mai fuori luogo. Sarebbe la decisione più sbagliata moralmente e umanamente, non sarebbe accettabile. Chi vince deve vincere sul campo, chi si salva deve salvarsi sul campo, chi retrocede deve retrocedere sul campo".