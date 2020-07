Dg Pisa: "Quota salvezza centrata? Per tagliare la testa al toro battiamo il Trapani“

Come riferisce tuttopisa.com, ai microfoni dell'emittente pisana 50 Canale, è intervenuto il Dg del Pisa Giovanni Corrado, che ha commentato il pareggio di ieri contro l'Entella: "Abbiamo fatto una buona partita contro un avversario di valore. C’è amarezza perché quando sei negli ultimi minuti ormai speri di averla portata a casa e invece ci siamo fatti riprendere e non è la prima volta che succede. Da questo punto di vista dobbiamo e possiamo fare un ulteriore salto di qualità, lavorare per far sì che non succeda o comunque avvenga con meno frequenza. Dobbiamo recuperare energie fisiche e mentali, concentrarsi solo sul Trapani prossimo avversario tutt’altro che agevole considerando che sta andando forte ed è abituato a grandi rimonte, ricordo ancora quella sfiorata nel 2017 quando poi retrocessero come noi“.

Conclude poi: “Considerando che la quint’ultima è a 41 punti credo che con 47-48 punti la salvezza possa essere cosa fatta. Ci siamo a quel punto? Sì, ma per tagliare la testa al toro battiamo il Trapani“.