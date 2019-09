Dg Spezia: "Piena fiducia in Italiano e nel gruppo. Ultras? Li rispetto"

© foto di Alessio Alaimo

Dopo un inizio di stagione non esaltante (il peggiore dell’ultimo decennio) e il duro comunicato della tifoseria che puntava il dito contro di lui, il direttore generale dello Spezia Guido Angelozzi ha parlato in conferenza stampa facendo il punto della situazione e difendendo la rosa attuale e il tecnico Italiano: “Ad Ascoli è mancata la concretezza in attacco, ma abbiamo interpretato un ottimo primo tempo nel quale abbiamo pagato a caro prezzo due errori banali, nella ripresa dopo l’espulsione è stato tutto più difficile, ma non sono preoccupato. Siamo una squadra giovane, pecchiamo in scaltrezza in ogni reparto e sotto questo aspetto dobbiamo crescere, ma non dobbiamo distruggere tutto dopo appena cinque giornate, serve fiducia e io credo in questo gruppo e sono ottimista. - continua Angelozzi come si legge sul sito del club - Italiano non è assolutamente in dubbio, non si gioca la panchina perché deve poter portare avanti il suo lavoro, ha qualcosa in più di altri tecnici e sono certo che arriverà in Serie A”.

Il dg poi parla del proprio ruolo all’interno della società difendendo la programmazione: “Questa è una società che si deve autogestire, camminiamo da soli, dobbiamo garantire un futuro a questo Club e per farlo serve una programmazione precisa. sono un dipendente della società, accetto le critiche, fanno parte del ruolo che ricopro, ma continuerò a lavorare con serietà e dedizione fintanto che ne avrò la possibilità".

Infine spazio alle parole espresse dagli ultras nel comunicato di ieri sera: “Rispetto la loro opinione, è importante e da tenere in assoluta considerazione. Ho una lunga esperienza nel calcio, accetto le critiche perché fanno parte di questo lavoro, ho portato avanti le mie idee, portando introiti e una base patrimoniale su cui lo Spezia può costruire un futuro solido. Chiaro che i risultati hanno la loro importanza e chi ama questa maglia giusto che sia arrabbiato quando non arrivano, ma tutti noi vogliamo fare meglio e sono certo che cresceremo alla svelta”.