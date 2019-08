Dg Spezia: "Rosa completa al 90-95%. Galabinov non si muove"

© foto di Alessio Alaimo

Dopo la vittoria all'esordio in campionato, in casa Spezia è il Dg Guido Angelozzi, come riferisce cittadellaspezia.com, a tracciare il punto della situazione: "Galabinov per noi è un giocatore importante, poi magari qualcuno entra in forma prima e qualcuno entra in forma dopo, siamo tranquilli in quel settore. Non è un singolo elemento che sposta gli equilibri, conta il gruppo. Italiano cerca un gioco collettivo. Galabinov, non avendo fatto la preparazione, si è comunque fatto trovare pronto pur non giocando da tempo i 90 minuti interi. Tante squadre l'hanno chiesto ma per noi è importante e rimane allo Spezia, non è stato mai messo in discussione. E' il nostro attaccante di punta, uno dei nostri attaccanti. Ci sono altre 37 partite, abbiamo 24 o 25 giocatori e abbiamo bisogno di tutti. Il gruppo è fatto al 90 per cento, forse al 95 per cento. Se possiamo migliorare, cercheremo di arricchire la rosa. Non lo so cosa succederà, ma non dobbiamo fare tante cose".