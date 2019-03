Dg Spezia: "Tesseramenti irregolari? Siamo assolutamente tranquilli"

Conferenza stampa in casa Spezia per il dg del club ligure Guido Angelozzi. Tema primario l'inchiesta legata all'inchiesta della Procura della Repubblica per immigrazione clandestina in cui è stato coinvolto il club e alcuni suoi tesserati delle passate stagioni: "Sono qui perché voglio ribadire la grande serenità del Club, il nostro percorso di crescita sta proseguendo correttamente, anche le sconfitte ne fanno parte e nell'arco di una stagione certi momenti di calo possono capitare. Okereke? C'è massima tranquillità. Ad inizio anno facciamo sempre una verifica riguardante tutti i tesseramenti e non ci sono veramente problemi riguardanti David. Ovviamente ora penseranno i legali a rispondere al ricorso, ma ripeto, siamo tranquilli. Noi come Spezia abbiamo rispetto di tutti quanti, sarebbe bello che anche gli altri si comportassero allo stesso modo, ma evidentemente il mondo non va così e bisogna prenderne atto. Io sono orgoglioso di far parte di una società che in 10 anni non ha accumulato debiti, un esempio per tutto il panorama calcistico italiano. La chiamata in nazionale di Okereke? Onestamente spero non arrivi, perché in questo momento serve a noi, poi ovviamente si vedrà. Il rinnovo del mister? Reciproca stima ed entrambe le parti sono contente del percorso svolto fino ad oggi, quando sarà il momento ci metteremo a tavolino e penseremo alla prossima stagione".