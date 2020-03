Dg Venezia: "Allenamenti a porte chiuse. E i giocatori tengano comportamento esemplare"

Dalle colonne del Corriere del Veneto - ed. Venezia e Mestre, è intervenuto il Dg del Venezia Dante Scibilia, che ha spiegato la posizione del club in questo momento di emergenza: "In questo momento la salute pubblica deve venire prima di ogni altra cosa. Prima delle esigenze del singolo e nel nostro caso prima del singolo club. Non sono preoccupato che non si sia ancora parlato di cosa accadrà per promozioni o retrocessioni in serie B: ribadisco e lo credo fermamente, che le priorità siano altre. Non abbiamo imposto gli stop, ci saranno allenamenti a porte chiuse e verranno come sempre rispettati gli standard di sicurezza che abbiamo imposto nell’attuale situazione. I giocatori sanno che devono tenere una linea di comportamento esemplare, sia all’interno dello spogliatoio, sia quando sono fuori dallo stesso. Questo nel rispetto di se stessi e dei compagni che stanno accanto a loro".

Nello spogliatoio, c'è stato però un caso di influenza, poi rientrato: "Ci siamo un po’ preoccupati come è logico, ma per fortuna non ci sono stati sviluppi e la situazione è rientrata. Visto che il giocatore è già guarito e vista la situazione che stiamo vivendo, preferiamo non far trapelare il nome del ragazzo".