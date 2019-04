Dg Venezia: "Arbitri in buonafede, ma chiediamo massima attenzione"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Dante Scibilia, dg del Venezia, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere del Veneto in vista della volata finale nella lotta salvezza in Serie B: "Il Venezia vuole che il campionato sia regolare e che tutto proceda secondo le regole. Non vorremmo che passasse il messaggio secondo il quale noi accettiamo tutto supinamente. Siamo una società modello, che non si è mai lamentata degli arbitraggi. Ma non è passività: vogliamo lo stesso rispetto che nutriamo nei confronti della classe arbitrale e delle istituzioni. Non parliamo soltanto delle nostre partite, ma anche di quello che succede alle nostre avversarie. Abbiamo assistito a quanto avvenuto in Foggia-Spezia lo scorso weekend. Una partita in cui è successo di tutto, come hanno sottolineato anche i dirigenti e l’allenatore dello Spezia. Ogni punto ha un valore enorme e ogni risultato va di pari passo. Per questo crediamo nella buonafede degli arbitri. Però guardiamo quello che succede e sarà bene sottolineare ancora una volta che tutto deve avvenire nel rispetto delle regole e della regolarità del campionato che stiamo disputando. Le difficoltà ci sono, siamo in questa situazione e dobbiamo affrontarne le conseguenze. Abbiamo ancora tutte le possibilità di tirarcene fuori con le nostre mani, siamo arrivati nel momento decisivo del campionato. Nessuno si aspettava che sarebbe stato così difficile, ma dobbiamo prendere atto della realtà delle cose e comportarci di conseguenza".