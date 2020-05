DG Venezia: "Costi, tamponi e responsabilità elemento per nulla secondari per la ripresa"

vedi letture

In attesa della decisione definitiva della FIGC il Venezia si sta attivando qualora si optasse per una ripresa del campionato di Serie B. “Al momento non c’è per nulla chiarezza - spiega il direttore generale del Venezia Dante Scibilia al Corriere del Veneto – e noi non abbiamo ancora convocato i giocatori. Ci stiamo preparando, questo è ovvio e abbiamo già contattato le aziende per la sanificazione e diverse strutture alberghiere della provincia di Venezia. Alcune di queste sono a Mestre, altre fuori Mestre. Aspettiamo regole specifiche e norme precise, non possiamo riprendere ad allenarci attenendoci ad un documento che ancora non c’è”.

Scibilia poi fa il punto della situazione per il centro sportivo del Taliercio che ospita la prima squadra: “Se ci dovessero essere linee stringenti per i centri sportivi, potremmo essere costretti a spostarci altrove. C’è poi il problema dei costi, dei tamponi, della responsabilità in caso di un nuovo contagio. Non sono per nulla elementi secondari, ma questioni prioritarie per cui ancora non esiste una linea certa. E i giorni passano, andare oltre questa settimana non si può