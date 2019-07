Dg Venezia: "Riammissione in B? Si dovrà aspettare il 12 luglio"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Palermo escluso dalla Serie B, e Venezia sostanzialmente riammesso in Cadetteria. Anche se per adesso è prematuro parlare di ufficialità, come il Dg dei lagunari, Dante Scibilia, ha spiegato attraverso le colonne de La Nuova Venezia:

"Abbiamo ricevuto la Pec che la documentazione per la Serie C è a posto «questo è un passo fondamentale per essere in regola quando verrà esaminata la nostra domanda di riammissione alla Serie B. Adesso bisognerà vedere quali saranno gli sviluppi, se il Palermo presenterà ricorso oppure no. Noi non possiamo conoscere le mosse degli altri, sappiamo però di dover attendere fino al 12 luglio per avere l’ufficialità della riammissione da parte del consiglio federale".