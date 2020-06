Dg Venezia: "Stadio verso l'adeguamento: trovata soluzione nel rispetto dei protocolli"

Clima di attesa in casa Venezia, ma tutto si è poi risolto per come doveva. Lunedì, come riferisce il Corriere del Veneto - edizione Venezia e Mestre, c'è stato un sopralluogo allo stadio "Penzo", per stabilire l’agibilità degli spogliatoi con il nuovo protocollo imposto dalla FIGC, ma la risposta dovrebbe essere positiva, anche se si attendono conferme definitive in merito.

Di questo, ne ha parlato il Dg arancioneroverde Dante Scibilia: "Gli spazi sono quelli che sono e per quanto ci riguarda ci siamo attrezzati nello studiare specifici percorsi per dividere le due squadre. Crediamo di aver trovato la soluzione e adesso la sottoporremo alla Lega Calcio, per ottenerne la vidimazione. Nel frattempo proseguiamo regolarmente con le sedute di allenamento al Taliercio e con tutte le operazioni necessarie al ritorno in campo".