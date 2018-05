Dg Vibonese: "Ci siamo ripresi la Serie C con una grande rimonta"

© foto di Antonio Abbate/TuttoLegaPro.com

Il direttore generale della Vibonese Danilo Beccaria ai microfoni di TuttoC.com ha parlato del ritorno in Serie C al termine di una rimonta conclusasi con lo spareggio promozione contro il Troina: “Diciamo che dal punto di vista giudiziario siamo ancora in ballo, c’è una sentenza vinta ma al momento sospesa, vedremo come andrà a finire. Intanto, per non sbagliare, la C ce la siamo ripresa sul campo. A dicembre ci siamo trovati ottavi a meno 13 dalla vetta, a causa di tanti recuperi ravvicinati e pochi under disponibili, visto che tanti li avevamo girati ad altre squadre di D credendo di disputare la C. Avremmo potuto smantellare la rosa per provare a risparmiare, dopo tante spese sostenute in questi anni, ma alla fine la società ha deciso di dare una chance a questi giocatori che ci hanno ripagato con 31 risultati utili consecutivi e la promozione tra i professionisti. Da quando sono dirigente a Vibo abbiamo concluso ogni anno tra playoff e playout. Mi mancava giusto lo spareggio, ci è andata bene ed è stato bellissimo, anche perché sugli spalti del Granillo oggi i nostri tifosi erano tantissimi. - conclude Beccaria parlando anche delle seconde squadre - Sono totalmente contrario alle seconde squadre, non ne capisco il senso. La Serie C è il campionato dei campanili, anche di quelli piccoli”.