Di Carlo e il pazzo Novara: salvezza alla portata, futuro insieme?

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oggi sulle colonne di TMW il punto sul futuro degli allenatori di Serie B: dalle 16.00, ogni 20 minuti, l'analisi di uno dei 22 protagonisti

IL TREND - Esistono gli allenatori di categoria, e quelli che non lo sono. Domenico Di Carlo dal 2007 al 2015 ha sempre allenato in Serie A: è tutto fuorchè un allenatore da cadetteria. Però ha saputo, e forse anche dovuto, rimettersi in gioco: a La Spezia ha fatto bene ma non benissimo, il Novara lo ha chiamato per correggere il trend interno e inseguire una salvezza che non sembrava l'obiettivo della società a inizio stagione.

LA SITUAZIONE ATTUALE - Alzi la mano chi ha capito la stagione del Novara. La squadra ha interpreti di alto livello, ma non è mai riuscita a esprimersi in modo continuo. Con Di Carlo siamo a 2 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte, che valgono il 16° posto attuale. La salvezza pare alla portata, e anche una stagione dalla prima partita per il tecnico di Cassino.

Contratto fino al 2019

Permanenza: 50%