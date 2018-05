Di Carmine bomber da A, con o senza il Perugia

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

A quasi 30 anni, Samuel Di Carmine può tornare a giocare in Serie A. Tutto ciò a prescindere dall'esito del playoff del Perugia, che giocherà gli spareggi di fine stagione con l'obiettivo di tornare a disputare il massimo torneo del nostro calcio.

L'attaccante è reduce da una grande regular season con la formazione umbra, da poco affidata ad Alessandro Nesta: 22 gol in 40 partite è un bottino di tutto rispetto che, secondo Estense.com, ha fatto drizzare le antenne di SPAL e Genoa. Per Di Carmine si profila dunque un ritorno nella massima categoria, in cui ha giocato nel lontano 2006-07 quando era solo un giovane di belle speranze della Fiorentina. Adesso il classe '88 è una splendida certezza, almeno in cadetteria, in termini di reti e prestazioni. Spetta al bomber di Firenze dimostrare di poter far bene anche in A, a prescindere da quale maglia indosserà nella prossima stagione.