Di Carmine: "Oggi nuovo inizio, per me e per tutto il Verona"

Fonte: Hellasverona.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Le principali dichiarazioni dell'attaccante gialloblù Samuel Di Carmine, rilasciate al termine di Hellas Verona-Foggia, 38a giornata della Serie BKT 2018/19.

«I gol? Sono contento, oggi sono arrivate due reti importanti sia per me che per la squadra, ci permettono di raggiungere i Playoff da sesti e ora ci aspetta un nuovo mini campionato. Per me è importante dimostrare sempre il mio valore, il gol per un attaccante è tutto e oggi è stato bello riuscire a segnare. La partita? Ci abbiamo sempre creduto, abbiamo dato tutto e alla fine il risultato ci ha dato ragione. Un nuovo inizio? Sicuramente deve esserlo, perché queste partite le vinci solo con il carattere e noi oggi abbiamo dimostrato di averlo. Al momento della rete? Non ho pensato a nulla, volevo solo fare gol e ho provato a calciare: è andata bene. Aglietti? L'allenatore sta cercando di aiutarci a livello mentale, proseguendo il lavoro svolto fino a oggi ma con l'obiettivo di tarare fuori qualcosa in più a livello caratteriale. Di Carmine rivelazione per i Playoff? Sono arrivato a Verona per andare in Serie A da protagonista, per me l'Hellas è una grande opportunità, ma conta poco chi sarà importante d'ora in avanti, ciò che conta è vincere. Giocare in casa la prima? Per un giocatore è fondamentale sentire il sostegno dei propri tifosi, oggi il pubblico ci ha sostenuto e noi faremo il massimo. Prossimi avversari? Siamo una squadra forte e l'unica cosa a cui dobbiamo pensare è vincere contro tutti».