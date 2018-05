Di Chiara sul Carpi: "Non era il contesto adatto a me"

Ripartirà da Benevento l'avventura in Serie B di Gianluca Di Chiara. Il laterale mancino rientrerà dal prestito al Carpi e al 'Vigorito' troverà quel Cristian Bucchi con il quale ha fatto registrare le migliori prestazioni nella comune avventura al Perugia: "Con lui ho un ottimo rapporto. – ha raccontato a Ottopagine.it – E’ un bravissimo allenatore, capace di tenere tutti i calciatori in rosa sulla stessa strada, permettendo la creazione di un gruppo solido. Sono contento, anche perché potrebbe rappresentare una spinta in più a livello personale. L'avventura in chiaroscuro al Carpi? Ci ho messo tutto l’impegno, ma non è il contesto adatto a me. Sono andato via da Benevento per giocare, ma dopo le prime apparizioni non ho trovato più lo spazio giusto. Mi dispiace perché loro mi volevano a tutti i costi. Finalmente questa stagione è finita: adesso penso solo ai colori giallorossi. Voglio stupire tutti".