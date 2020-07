Di Gennaro e un ritorno al Vicenza: "Ho un debito ma il mercato ha tante variabili"

Una prima parte di stagione a Castellammare in Serie B e oggi un presente da fuori rosa alla Lazio. Davide Di Gennaro, centrocampista classe 1988 con un passato in piazze come Salerno, Cagliari e Palermo, è tornato a parlare e lo ha fatto dalle colonne del Corriere Veneto proprio in relazione ad una delle sue ex squadre: il Vicenza neo promosso in Serie B. Oltre ai complimenti di rito il giocatore milanese ha commentato la possibilità di un suo possibile ritorno in biancorosso in futuro: "Per me fu una grande annata (stagione 2014/2015) ma anche un sogno interrotto. Ho una sorta di piccolo debito con la città, mi piacerebbe tornare perché sono stato bene e ho lasciato un bel ricordo. Ma il mercato ha troppe variabili, chissà. Certo parlando di stimoli e progetti interessanti Vicenza sarebbe una soluzione che prenderei assolutamente in considerazione".