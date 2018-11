Di Mariano ha trovato la sua piazza. A Venezia splende il talento del siciliano

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La sua storia sembrava essere quella di tanti talenti persi dal nostro calcio. L’approdo in una grande – la Roma in questo caso – ancora minorenne, i prestiti poco fruttuosi, la Serie C e la B dove giocare senza però riuscire a sfondare e dimostrare quelle doti di cui tutti parlavano fino a un inaspettato rilancio a 22 anni. Francesco Di Mariano, classe ‘96, sembra aver trovato a Venezia la piazza giusta dove affermarsi e magari spiccare il volo. È lui infatti l’uomo in più della squadra lagunare in questo avvio di stagione con cinque reti realizzate in 12 partite che fanno segnare già il suo record fra i professionisti (precedentemente era di 3 reti in B in 37 presenze col Novara e 3 in C in 16 presenze col Monopoli). In una stagione in cui ha ricoperto più di un ruolo – da esterno in un centrocampo a cinque fino a seconda punta – ha trovato la sua perfetta collocazione da esterno mancino nel tridente scelto da Walter Zenga al suo arrivo, dove ha trovato quattro dei cinque gol segnati finora in cadetteria e mostrato una crescita esponenziale a livello di prestazioni di cui ha beneficiato tutta la squadra. Ora arriva però il difficile, ovvero dare continuità alle prestazioni per dimostrare di essere un giocatore di valore su cui magari puntare, vista l’età ancora giovane, in futuro.