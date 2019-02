Di Noia: “Questo è il vero Carpi, giocando così arriveranno le vittorie”

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Le dichiarazioni di Giovanni Di Noia dopo Carpi-Hellas Verona 1-1:

“Sono contento per il gol, anche se avremmo meritato i tre punti per come abbiamo condotto la partita. C’è rammarico e siamo dispiaciuti perché abbiamo fatto una grande gara. La dedica del gol? E’ per mia nonna Angela che oggi compie gli anni”.

“Quel colpo di testa? Ho provata a piazzarla e ho angolato un po’ troppo. Potevamo sfruttare meglio anche altre occasioni. Siamo stati sfortunati davanti alla porta, speriamo che più avanti vada meglio. Forse abbiamo lasciato per strada molti punti, ma dobbiamo continuare con queste prestazioni perché questo è il vero Carpi. Giocando così, i punti arriveranno”.

“Il 4-3-3 con Vitale e Coulibaly? Mi trovo molto bene con entrambi. Ci compensiamo a vicenda perché Vitale è uno che costruisce, mentre io e Mamadou mettiamo la gamba”.