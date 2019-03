Di Vaio: "Serie B campionato imprevedibile, dispiace per la Salernitana"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Indimenticato bomber della Salernitana anni Novanta, Marco Di Vaio sarà tra i testimonial delle celebrazioni del centenario. Intervistato durante la trasmissione “TuttoGranata” in onda su Radio MPA, l’attuale dirigente del Bologna ha espresso parole d’elogio per la torcida granata: “Sicuramente la Salernitana perde molto senza il sostegno del pubblico, è una componente molto importante che fornisce sempre un valido contributo. Ricordo volentieri la mia esperienza a Salerno perché la gente ci dava una marcia in più, dispiace che una piazza così importante e calorosa non sia allo stadio. E’ fuori discussione che tutti si aspettassero un qualcosa di diverso, ma la serie B è un campionato imprevedibile e non sempre emergono i veri valori delle rose. Credo, tuttavia, che lì ci siano tutte le carte in regola per puntare al grande salto quanto prima possibile: la tifoseria è calda, la città è bellissima e Lotito è un presidente che ha sempre dimostrato di avere le idee chiare e voglia di fare”.

Inevitabile aprire un angolo dedicato ai ricordi: “Bellissimi, indubbiamente. Proprio contro il Venezia ho segnato nel 1997 uno dei gol più spettacolari, vincemmo 3-0 e da quel momento in poi non lasciammo più la vetta della classifica. Ricordo con emozione tutte le reti realizzate in casa, sotto la curva in quel contesto ambientale fantastico. Nessuno si aspettava potessimo lottare per la promozione in A, ma capimmo immediatamente che si era creato un qualcosa di magico con l’ambiente. Ci trascinammo a vicenda”.

Proprio in A le cose non andarono benissimo e Di Vaio saltò l’ultima partita di Piacenza per infortunio: “Non possiamo sapere come sarebbero andate le cose se avessi giocato, purtroppo capitammo in un’annata in cui a 38 punti c’era la retrocessione e a 40 si lottava per l’Intertoto. In casa battemmo tutte le big tranne il Milan, con Oddo avviammo una rimonta che sembrava impossibile. Chissà, forse se il mister fosse arrivato a gennaio potevamo parlare d’altro, certo è che salvarci ci avrebbe permesso di aprire un ciclo in virtù dei nomi che componevano la rosa. Giovani, ma di qualità. Oltre a me, in attacco, c’era un certo Di Michele”.

Si chiede a D Vaio una riflessione sul calcio di oggi rispetto a quello del passato: “Ai miei tempi si doveva fare una dura gavetta prima di arrivare a certi livelli, ottenni la A con la Salernitana da protagonista dopo aver fatto anni importanti a Bari, Roma e Verona.Oggi sembra tutto più facile, ma ai giovani dico sempre che partire dal basso e fare sacrifici è fondamentale. Sono favorevole alle seconde squadre, permettono a tanti calciatori di mettersi in mostra anche in piazze di un certo livello. A tal proposito dico che una piazza come Salerno, in A, potrebbe dare molto a tutto il sistema. E’ quello che auguro ai tifosi, do’ appuntamento a tutti per il 19 giugno: sarò sicuramente in città! Le pressioni? Indubbiamente, quando le cose vanno male, si avvertono perché la gente si aspetta tanto”.